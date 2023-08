Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Begi (zehn Jahre alt) lernt Schritt für Schritt ihre negative Vergangenheit hinter sich zu lassen und sich Menschen zu öffnen. Bei Vertrauten ist die hübsche Mischlingshündin fröhlich und anhänglich. Sie wünscht sich endlich ein neues Zuhause - dieses sollte am Land, ohne andere Tiere und bei hundeerfahrenen Haltern sein, die sich gemeinsam mit Begi über Trainingserfolge freuen. Interessenten können sich telefonisch 01/734 110 20 oder per Mail an hundevergabe@tierquartier.at melden.