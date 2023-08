Vom bissigen Problemhund zum treuen Begleiter

Was Anfang des Sommers noch als undenkbar galt, wurde nun Wirklichkeit. „Problemhund Rafi“ spazierte seelenruhig in die Redaktion der Tierecke und verschlief anschließend ganz entspannt den 20-minütigen Besuch im krone.tv Studio, bei dem sein Fall vorgestellt wurde. Selbst für die langjährige Tierschützerin Maggie Entenfellner grenzt das fast an ein Wunder: „Ich hätte nicht für möglich gehalten, dass unser ‘Rafi‘ so schnell Fortschritte macht. Es freut mich sehr, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind und ihn vor einem Dasein in Zwingerhaltung retten können.“