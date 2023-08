Horrorstall: Dicht an Dicht im eigenen Dreck

Es sind Bilder, bei denen einem übel werden könnte: Rinder - von der Mutterkuh bis zum Kalb -, die regelrecht in ihren eigenen Exkrementen baden. Rinder, deren Klauen so lang sind, dass sie sich kaum bewegen können. Rinder, die sichtlich unterernährt sind, was auch an den untauglichen Fütterungseinrichtungen liegt. Rinder, die verwundet sind, weil sie auf der viel zu knapp bemessenen Fläche immer wieder aneinandergeraten. Rinder, die Stachel-Nasenringe tragen, um ein gegenseitiges Besaugen zu verhindern.