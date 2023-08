Mann (31) brach Kassa in Wiener Postfiliale auf

Der Vorfall ereignete sich gegen 21.10 Uhr. Nachdem der Zeuge die Polizei wegen des Einbruchs alarmiert hatte, trafen die Beamten rasch am Ort des Geschehens ein. Sogar so schnell, dass dem Tatverdächtigen keine Flucht mehr möglich war. Stattdessen versteckte sich der 31-Jährige in der Postfiliale.