Innere Stimmen befahlen, Menschen zu attackieren

Schon öfters war der Italiener in der Vergangenheit aufgrund seiner Drogenprobleme psychiatrisch auffällig geworden. Vor sieben Jahren hatten die Ärzte bei dem Mann eine paranoide Schizophrenie festgestellt. Weshalb aufgrund seiner Schuldunfähigkeit zwei Verfahren gegen ihn in Deutschland eingestellt wurden. Auch damals ging es um Körperverletzung. Im am LG Feldkirch verhandelten Fall wurden dem 28-jährigen Betroffenen erneut Körperverletzungen vorgeworfen. Im November letzten Jahres versetzt der Patient einem Arzt im Gang des LKH Rankweil grundlos einen Faustschlag ins Gesicht. Einem Arztkollegen gelingt es, den Angreifer zu überwältigen. Das Opfer kommt mit Kieferschmerzen und dem Schrecken davon.