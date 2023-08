Rufe nach Lohntransparenz und Kinderbetreuung

Ab dem Equal Pension Day würden Frauen also ohne Pensionsbezüge leben, schloss Holzleitner bei einer Pressekonferenz. Schließe man von den Entwicklungen der letzten zwölf Jahre auf die Zukunft, so werde sich die Pensionslücke zwischen Frauen und Männern erst in 127 Jahren schließen. Derzeit erhalten Männer durchschnittlich rund 2162 Euro, Frauen 1285 Euro im Monat - eine „immens große Lücke“, mahnte Holzleitner. Diese variiert innerhalb von Österreich stark - so findet der Equal Pension Day in Vorarlberg schon am 11. Juli, in Wien erst am 13. September statt. Dass man sich seit dem letzten Jahr österreichweit nur um einen Tag verbessert habe, sei kein gutes Zeugnis. Altersarmut bleibe damit weiblich, das Leben mit geringen Pensionsansprüchen auch aufgrund der weiterhin hohen Inflation nicht einfach.