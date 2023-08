Wienerin (63) bei Verkehrsunfall in NÖ getötet

Eine Wienerin ist am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in Bruck a. d. Leitha gestorben. Ein Kastenwagen war auf der B10 aus vorerst unbekannter Ursache ins Schleudern und auf die Gegenfahrbahn geraten. Es kam zur Frontalkollision mit einem Pkw, der in Folge gegen einen Baum prallte. Für die 63-jährige Autolenkerin kam jede Hilfe zu spät, berichtete die Polizei am Mittwoch.