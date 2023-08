Brutales Frauen-Duo beraubte junge Spaziergängerin

Opfer wollte seine Tasche zurück erobern

Das Opfer versuchte die Tasche wiederzuerlangen, dabei schlug eine der weiblichen Täterinnen dem Opfer mit der Faust in das Gesicht die andere weibliche Täterin packte sie mit einem festen Griff an der Hand. Als die beiden Täterinnen bemerkten, dass sich in der Geldtasche keine Bargeldbestände befinden, ließen sie diese zu Boden fallen und ergriffen zu Fuß die Flucht in Richtung Ringstraße - Fahrschule Safari.