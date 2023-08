Moderner Campus für die Lehrlinge in Villach

Die Fachberufsschule in Villach wird fit für die Zukunft, denn laut Berufsschulkonzept des Landes gibt es neue Ausbildungszweige an dem Standort in der Tiroler Straße. Dazu erfordern das Alter der Gebäude sowie der beschleunigte technologische Wandel in einzelnen Berufsfeldern Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen.