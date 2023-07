84 RSb-Briefe landeten im Müll statt im Postkasten

Mittels RSb-Brief wollte die Gemeinde Engerwitzdorf betroffene Einwohner darüber informieren, dass der Flächenwidmungsplan geändert werden soll. 108 Poststücke sollten vom zuständigen Austräger noch am selben Tag zugestellt werden, doch der war laut eigenen Angaben damit „extrem überfordert.“ Aus Angst, seinen Job zu verlieren, habe er 84 Schriftstücke dann in einem Altpapiercontainer in Mittertreffling entsorgt - versteckt unter anderem Papiermüll. „In Panik“, wie er bei der Verhandlung angab.