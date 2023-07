Als „Wellness“ noch eine Sauna mit Dusche war

„Wir haben in 20 Jahren 100 Millionen Euro investiert“

2003 startete er im Burgenland noch einmal durch. Den Stammbetrieb am Achensee führt längst sein ältester Sohn Karl junior, im Burgenland beschäftigen Nikki und Karl heute mehr als 500 Mitarbeiter an drei Standorten. „Wir haben bisher 100 Millionen Euro in die zwei Betriebe in Bad Tatzmannsdorf investiert. Der Kaufpreis ist da aber nicht inkludiert“, erzählen Nikki und Karl.