Steter Geldfluss höhlt auch den härtesten Beton

Große Werbekampagne wird nötig

Nach dem Sommer will Kaineder diese Förderung in einer großen Kampagne bewerben, was auch notwendig erscheint: Bisher gibt es neun Projekte mit insgesamt rund 2.500 Quadratmeter entsiegelter Fläche bei unterschiedlichen Projektständen. In Oberösterreich werden allerdings circa 2,2 Hektar (22.000 Quadratmeter) versiegelt – pro Tag!