Wenn der Strom mit den Nachbarn geteilt wird

Rasantes Wachstum

Wohl nicht zuletzt deshalb wächst die Energiegemeinschaft in Waizenkirchen rasant. Der Verein startete im März 2022 mit einer PV-Anlage und zwei Abnehmern. „Mittlerweile haben wir 52 Mitglieder und 18 PV-Anlagen sowie zwei kleine Wasserkraftwerke an der Aschach“, sagt Geissler. Aber nicht nur in der 4000-Einwohner-Gemeinde boomt das Modell. In den letzten Wochen hat sich die Zahl der Energiegemeinschaften in OÖ auf mehr als 100 verdoppelt. Viele weitere sind in Vorbereitung.