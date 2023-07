„Kopf schnell unter Wasser, dann geht’s schon“

Storno möglich

Andreas Hofer verbringt den Urlaub samt Familie in der Türkei, über die Hitze hat er sich keine großen Gedanken gemacht. „Ich habe schon die Nachrichten verfolgt, aber dabei ging es mir vor allem darum, ob die schweren Erdbeben im Februar unsere Reise beeinflussen könnten.“ Bei Naturkatastrophen wie Erdbeben oder Bränden ist ein kostenfreies Storno möglich, so der ÖAMTC in einer Aussendung. Dabei müssen aber der Zeitpunkt der Katastrophe und der Urlaubsantritt nahe beisammen liegen und die geplante Reise genau in die betroffene Region führen. Wenn es am griechischen Festland brennt, kann der Kreta-Urlaub also nicht kostenfrei storniert werden.