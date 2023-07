„Hybridpappeln in der Donau-Au zugelassen!“

„Braucht Wiederherstellung“

Darauf kontert nun Grünen-Obfrau Helga Krismer: „Es braucht die Wiederherstellung der Natur, weil Artenvielfalt in Zeiten der Klimakrise als Überlebensstrategie unerlässlich ist. Die ÖVP-Niederösterreich mit Johanna Mikl-Leitner und ihrem Stellvertreter Stephan Pernkopf treiben Land und Leute ins Verderben mit ihrer Politik von gestern: Hybridpappeln in geschützten Donauauen zulassen und das Abholzen von Ökosystemen in Natura-2000-Gebieten wie am Kamp gehen auf die Rechnung der beiden.“