Natur: Mikl-Leitner warnt vor EU-Verordnung

„Gefahr der Deindustrialisierung“

Es geht darum, Flüsse in großem Ausmaß zu renaturieren, obwohl wir die Wasserkraft brauchen. Ich denke, dass das die Nationalstaaten besser können. Ich will Niederösterreich weiter als Bundesland mit Hausverstand, als eine der besten Regionen Europas positionieren. Bei der Renaturierung braucht es keine Enteignung.„ Klimaschutz sei wichtig, man solle aber gleich Investitionen in Entwicklungsländern einbeziehen. Gleichzeitig warnt Mikl-Leitner: “Uns in Europa droht die Gefahr der Deindustrialisierung und das ist gefährlich für den Wohlstand und unsere Lebensqualität."