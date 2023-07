Wie Netflix & Co. Abo-müde Kunden überzeugen muss

Noch bis vor Kurzem war die Streaming-Welt in Ordnung, sie florierte sogar - erkennbar an stetig steigenden Streaming-Zeiten und Abo-Zahlen. Doch die Gewohnheiten der Verbraucher haben sich geändert, wie die „Global Streaming Study“ der Unternehmensberatung Simon-Kucher zeigt, für die im Mai 2023 fast 12.000 Konsumenten in zwölf Ländern zu unter anderem Streaming-Verhalten, Inhaltspräferenzen und Zahlungsbereitschaft befragt wurden. Die Ergebnisse überraschen.