Kratzt OÖ bei Suche nach Pflegekräften die Kurve?

Verdienst ist vergleichsweise hoch

Ein weiteres Argument, einen Beruf in diesem Bereich zu ergreifen, könnten die Einstiegsgehälter sein. So verdient eine DGKP laut Landesdienst-Schema 3195 Euro brutto, in der Pflegefachassistenz (PFA) sind es 2838. Mit 2078 Euro ist selbst das Einstiegsgehalt einer Hilfskraft nicht ohne, und mit der verpflichtenden Weiterqualifizierung zur Heimhilfe kommt man auf mindestens 2380 Euro.