Zivildiener können in Pflegeausbildung einsteigen

Zivildiener werden besser einsetzbar

Laut Hattmannsdorfer ist das doppelt wichtig, dass Zivildiener in ihrer Zeit als Zivildiener bereits die Einstiegsausbildung in die GuKG-Berufe (GuKG = Gesundheits- und Krankenpflegegesetz) absolvieren können (UBV Modul 140 Stunden, volle Anrechnung auch auf PA und PFA / Diplom Ausbildungen). Nämlich deshalb: „Erstens können wir die Zivildiener bereits besser einsetzen, weil sie Basisversorgungsleistungen erbringen dürfen was sie bisher NICHT durften (Unterstützung beim An/Ausziehen, Hilfe beim Waschen). Zweitens machen wir es attraktiver, dass Männer nach dem Zivildienst im Sozialbereich bleiben, weil sie schon einen Teil der Folgeausbildungen in der Tasche haben.“