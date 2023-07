Alkolenker (18) kracht gegen Steinmauer und in Pkw

Ordentlich „getankt“ hat ein Einheimischer (18) am Samstag in Niederndorf im Tiroler Bezirk Kufstein, bevor er in sein Auto stieg. Die Folge: Der Alkolenker krachte zuerst gegen eine Steinmauer und anschließend gegen den Pkw eines Deutschen (38). Das Auto des 18-Jährigen ist reif für den Schrottplatz.