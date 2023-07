Ein Schuss in Ried schreckte die Nachbarschaft auf

Am Samstag um kurz vor 21 Uhr wurde die Polizei wegen Schüssen in der Nähe der Weberzeile in Ried alarmiert. Aufgrund des zu Beginn unklaren Sachverhalts wurde der Einsatzbereich großräumig abgesichert und die zahlreichen dort befindlichen Zivilpersonen aus dem Bereich verbracht. Die beteiligten Personen waren in der Zwischenzeit mit einem Fahrzeug geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Fluchtfahrzeug verlief erfolgreich und drei Männer, ein 18-Jähriger und zwei 21-Jährige, alle aus dem Bezirk Ried, konnten zur Polizeiinspektion Ried verbracht werden.