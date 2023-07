Weltstar packte in Salzburger Lokal mit an

„Gleich nachdem er mit seinem Essen fertig war, stand er auf einmal bei uns in der Küche“, erzählt Haubenkoch Andreas Senn über seine Begegnung mit Sänger Zucchero. „Die Nachspeise hat er sich dann kurzerhand selber angerichtet.“ In der Zwischenzeit hatten Senn und sein Team die Hände frei und zückten schnell das Smartphone für ein paar Erinnerungsfotos. „Man hat schon gemerkt, dass Zucchero selber einmal ein Restaurant gehabt hat. Er ist auch bei uns mit sehr viel Leidenschaft in der Küche zugange gewesen.“, schildert der Haubenkoch seine Beobachtungen. Gleich mehrere Tage ist der italienische Sänger dieses Mal in Salzburg zu Gast.