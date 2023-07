Diese Promis kommen heuer zu den Festspielen

Mehr als nur befreundet sind Wolfgang Porsche und Gabriele Prinzessin zu Leiningen. So glaubt es zumindest die feine Gesellschaft genau zu wissen. Ebenso, dass die beiden bei den heurigen Festspielen ihren ersten gemeinsamen Auftritt als Paar in Salzburg hinlegen werden. Welche Dame Bau-Löwe Richard Lugner beim Schaulaufen in der Hofstallgasse an seiner Seite präsentieren wird, ist jedenfalls noch offen. Zur Eröffnung der Seefestspiele Mörbisch am Donnerstag reiste der 90-Jährige gleich mit einem ganzen Zoo an – sieben Ex-Freundinnen stiegen zusammen vor Ort aus der weißen Limousine des Bauunternehmers.