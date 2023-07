Unfallzeuge rettet Biker nach Unfall das Leben

Schwerer Unfall am Freitagabend in Pregarten. Ein 32-jähriger Motorradfahrer aus Gutau war am Güterweg Kriechmayrdorf von Pregarten in Richtung seiner Heimatgemeinde unterwegs. In einer Linkskurve kam der Biker mit seiner Brixton aus noch ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn ab, wie die Polizei Oberösterreich in einer Aussendung berichtet. Eine Auswertung der Unfallspuren durch die Polizei legt nahe, dass der 32-Jährige dann mit dem Lenker einen Baum streifte und in der Folge zu Sturz kam.