Zechpreller in einer Nacht zweimal verhaftet

Der erste Vorfall ereignete sich am Freitagabend gegen 19 Uhr. Über den Polizeinotruf wurde angezeigt, dass es in einem Lokal in Villach zu einem Zechbetrug gekommen sei. „Da die Identität des Mannes nicht sofort feststellbar war, wurde er vorläufig festgenommen. Später konnte festgestellt werden, dass es sich um einen 37-jährigen Tschechen handelt“, heißt es seitens der Polizei. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.