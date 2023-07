Klingelndes Handy lenkte Neumayer nicht ab

Der Wettergott wollte am Donnerstag wieder Tennissport vom Feinsten sehen. Die Achtelfinalpartie bei den Salzburg Open von Lukas Neumayer konnte nach dem Abbruch am Mittwoch Donnerstag fortgesetzt werden. „Es ist immer schwierig, an einem Tag anzufangen und am nächsten fertig zu spielen“, beschreibt der Lokalheld die Situation.