Turnier setzt voll auf das Wohl der Spieler

„Definitiv über Durchschnitt“

Auch der Aufwärmbereich gefällt den Athleten. „Er ist deutlich besser geworden“, sagt Jurij Rodionov, der in der STC-Halle alles vorfindet, was nötig ist: Matten, Gewichte oder auch Ergometer. Ein Gesamtpaket, das den Spielern gefällt, mit dem die Veranstaltung auch im Vergleich zu anderen Challenger-Events besser aussteigt. Oder wie es Vorjahressieger Thiago Monteiro formuliert: „Das Turnier liegt definitiv über dem Durchschnitt.“ Einzig die Bespannung ist im All-Inclusive-Paket nicht inkludiert. Die müssen sich die Asse schon selbst bezahlen - das ist so Usus. Die 20 Euro pro Saite sind aber wohl verschmerzbar.