„Machtdemonstration“ in Wiener Nobellokal

Opfer und ein weiterer Kellner wurden gekündigt

Die junge Frau wandte sich nach dem Übergriff in der Lebensmittelkammer sofort an ihren Kollegen und gleichzeitig Freund. Später auch an ihren Chef, der ihr den Übergriff nicht glaubte. „Ich wurde einvernehmlich gekündigt“, so die 23-Jährige zum Entsetzen aller Prozessbeteiligten und Zuschauer. Auch ihr Freund - während einer Aussprache schlug er dem 59-jährigen Koch ins Gesicht - wurde per SMS fristlos entlassen: „Ich glaube, wir waren das geringere Übel. Servicekräfte findet man immer wieder.“ Nur der Angeklagte arbeitet nach wie vor in der Küche des Restaurants ...