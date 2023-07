Geld mit gestohlenen Bankomatkarten abgehoben

Die Polizei in Telfs in Tirol konnte einen mutmaßlichen Einbrecher festnehmen. Der 24-jährige Österreicher soll in der Nacht auf Montag in einer Wohnung unter anderem Schmuck, Elektroartikel und eine Geldtasche gestohlen haben. Mit einem Mofa der Bewohner fuhr er zu einem Bankomaten und hob dort Geld ab.