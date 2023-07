Angriff auf Pocher: Strafprozess im September

Die Attacke auf den Comedian Oliver Pocher am Rande eines Boxkampfs wird am 22. September in Dortmund in einem Strafverfahren verhandelt. Der Anklagevorwurf laute auf vorsätzliche Körperverletzung, teilte das Amtsgericht auf Anfrage am Mittwoch mit. In dem Prozess trete Pocher als Nebenkläger auf.