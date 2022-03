Oliver Pocher zeigt Rapper nach Ohrfeige an

Eigentlich ist Oliver Pocher für jeden Spaß zu haben - doch hier hörte für den Comedian der Spaß eindeutig auf. Am Wochenende kassierte Pocher am Rande eines Boxkampfes nämlich eine Ohrfeige. Und der tätliche Angriff bleibt nicht ohne Folgen: Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, will der Comedian nun rechtlich gegen seinen Angreifer vorgehen.