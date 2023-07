US-Polizei jagt gefährlichen Gefängnisausbrecher

Nun gibt es eine heiße Spur zu dem Flüchtigen: „Wir haben in der Nähe von Warren in bewaldeten Gebieten Lagerplätze gefunden und glauben, dass diese Orte mit Burham in Verbindung stehen“, so Bevins weiter. Die Polizei rät allen Bewohnern in der Gegend, ihre Häuser und Fahrzeuge sicher zu verschließen. Für Hinweise, die zur Ergreifung Burhams führen, ist eine Belohnung von 9500 Dollar ausgesetzt.