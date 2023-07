Pflegeschule für Jugendliche bald im Regelbetrieb

Die Ferrarischule in Innsbruck nahm als eine der ersten Bildungseinrichtungen Österreichs an dem Pilotprojekt teil und bildet seither im Rahmen eines Schulversuchs in Kooperation mit dem Ausbildungszentrum West (AZW) in Innsbruck die Jugendlichen aus. Dieser Tage schlossen die ersten 32 Schülerinnen und Schüler den neuen Schulzweig ab. Ganz fertig sind sie mit ihrer Ausbildung damit aber noch nicht. Jetzt folgt ein sechsmonatiger Praxisteil im AZW. Dann ist die Fachausbildung zur Pflegeassistenz abgeschlossen.