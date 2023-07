Großer Schock nach Unfall mit Siebenjähriger

Papa eilte aus Pool

Wie berichtet wurde Freitagabend – am letzten Schultag – ein siebenjähriges Mädchen aus Altenfelden am Gelände der Freizeiteinrichtung von einem Auto überrollt und schwer verletzt. Ein 21-Jähriger hatte mit seinem Pkw einen Kühlschrank ins Freibad geliefert. Beim Wegfahren rollte er über das Mädchen. Der Vater der Siebenjährigen war zum Zeitpunkt des Unglücks gerade im Schwimmbecken. „Er war dann sofort zur Stelle und hat Erste Hilfe geleistet“, erzählt der Freibad-Chef, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte.