Die kleine Botin mag Langeweile

„Mama, mir ist langweilig ...!“ Dieser Satz in allen Lautstärken und Stimmlagen kann beim 25. Mal ziemlich anstrengend werden, das gebe ich zu. Und trotzdem mag ich Langeweile. Für die Kinder ist sie extrem wichtig, weil nur so das Gehirn echt abschalten kann. Warum die Ruhe im Kopf so schlecht auszuhalten ist, ist der Tatsache geschuldet, dass Kinder es gewohnt sind, ununterbrochen unterhalten und bespaßt zu werden. Die wenigsten können sich allein beschäftigen oder in einfachen Dingen Hingabe finden. Die gängige Definition von Langeweile (entspricht „dem Empfinden, einer befriedigenden Tätigkeit nachgehen zu wollen, aber nicht zu können“) ist also negativ konnotiert. Dieses Gefühl ist allerdings auch extrem individuell und schwer messbar.