Ab Freitag: viel Geduld im Urlauberreiseverkehr

Mit diesem Freitag endet das Schuljahr 2022/23 und Kärntens Schüler freuen sich über die langersehnten Ferien. Für viele lautet das Motto „ab in den Süden“ und auf in den wohlverdienten Sommerurlaub. Da ist eines wieder vorprogrammiert: Stau, und zwar so weit das Auge reicht!