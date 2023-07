Betrunkener Bootslenker verfehlte Kinder nur knapp

Am Traunsee wurde am Dienstag ein Bootslenker angezeigt, der zu nahe zu den Badegästen im Uferbereich fuhr und trotz einer Beeinträchtigung durch Alkohol das Boot gelenkt hatte. Gegen 17 Uhr traf der 59-jährige Linzer dann auf die Stadtpolizei Gmunden. Da sie Alkoholgeruch bei dem Mann feststellen konnten, forderten sie Unterstützung durch die Polizei Gmunden an.