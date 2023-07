Zu wenig mobil

Über 236.000 offene Stellen waren im Juni in Österreich offiziell ausgeschrieben. Es scheint kaum zu glauben, dass es unter den mehr als 300.000 arbeitslos Gemeldeten kaum jemanden gibt, auf den diese Angebote passen. Natürlich sind darunter jene, die einfach nicht die Qualifikation für die meisten Stellen haben. Aus gesundheitlichen oder familiären Gründen kann man ebenfalls nicht vermittelbar sein. Doch eines ist trotzdem auffällig: die geringe Mobilität in Österreich. Offene Jobs im Westen, Arbeitslose in denselben Berufen im Osten.