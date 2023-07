Flughafen-Schütze wollte in der EU „untertauchen“

Jener Angreifer, der in der Vorwoche auf dem Internationalen Flughafen von Chisinau einen Grenzpolizisten und einen Sicherheitsbeamten erschossen hatte, ist nun seinen Verletzungen selbst erlegen. Sicherheitskräfte hatten ihn am Freitag unmittelbar nach dem tödlichen Angriff in der moldauischen Hauptstadt außer Gefecht gesetzt und in Gewahrsam genommen. „Jene Person, die des Doppelmordes am Flughafen beschuldigt wird, ist vor 15 Minuten verstorben“, hieß es in einer Mitteilung der Polizei am Montagvormittag.