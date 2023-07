Matrosen-Hund „Pinky“ strandete im Kraftwerk Asten

Zu einer ungewöhnlichen Tierrettung kam es am Donnerstag im Donaukraftwerk Abwinden-Asten: In der Schleuse saß seit Mittwoch ein Hund fest, der von einem vorbeifahrenden Schiff gesprungen war. Da der verängstigte Spitz-Mischling – später stellte sich heraus, dass er „Pinky“ heißt – vor dem Kraftwerkspersonal flüchtete, kontaktierte die Tierhilfe Gusental die Tierschutzstelle Freistadt. Tamara Binder konnte den kleinen vierbeinigen Matrosen in einen Schleusenraum locken und dort einfangen.