EU-Sargnagel Viktor Orbán

Bei diesem EU-Gipfel hatte sich der wild gewordene Puszta-Krieger selbst übertroffen: Orbán legt es darauf an, die EU zu sprengen. Jeder Pimperl-Verein benötigt für seine Existenz die Solidarität seiner Mitglieder; erst recht das komplizierte Gebilde der EU-27. Der Kraftmeier aus Budapest hat klar aufgezeigt, dass Solidarität für ihn ein Fremdwort ist („Ungarn ist souverän“) und dass er keine Mehrheitsentscheidungen in Brüssel akzeptieren will, die ihm nicht gefallen.