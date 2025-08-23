Wie viel ist ein Spieler wert?

Der reichste Aktien-Investor, nämlich Warren Buffett, hat mit dem Kauf von Firmenanteilen über die Börse ein Vermögen von 150 Milliarden Dollar geschaffen. Seine wichtigsten Zitate: „Der Preis ist, was du bezahlst, der Wert ist das, was du bekommst. Es dauert 20 Jahre, um einen guten Ruf zu erarbeiten – und fünf Minuten, um ihn zu ruinieren ...“