Rauriser Riesenmure mit jahrzehntelangen Folgen

Friedlich weiden heute Pferde, Kühe und Schafe wieder in Kolm-Saigurn im Talschluss des Rauriser Tals. Vor zwei Jahren, am 28. August 2023, geriet hier ein Teil des Berges in Bewegung. 800.000 Kubikmeter Gestein, Geröll, Sand und Schlamm rutschten von unterhalb des Hohen Sonnblicks in mehreren Schüben innerhalb weniger Stunden auf den Talboden von Kolm-Saigurn.