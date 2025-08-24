Rauriser Riesenmure mit jahrzehntelangen Folgen
Almfläche ist verloren
Vor zwei Jahren verschüttete eine Lawine aus Stein und Schlamm den Talboden in Kolm-Saigurn. Die Almfläche, auf der früher Rinder und Pferde grasten, ist seither verloren. Die Bewirtschafter von der Pferdealmgenossenschaft Grieswies rechnen mit jahrzehntelangen Auswirkungen.
Friedlich weiden heute Pferde, Kühe und Schafe wieder in Kolm-Saigurn im Talschluss des Rauriser Tals. Vor zwei Jahren, am 28. August 2023, geriet hier ein Teil des Berges in Bewegung. 800.000 Kubikmeter Gestein, Geröll, Sand und Schlamm rutschten von unterhalb des Hohen Sonnblicks in mehreren Schüben innerhalb weniger Stunden auf den Talboden von Kolm-Saigurn.
