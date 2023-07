FPÖ ärgert sich über „Asyl-Zwangsverteilung“

Die geplante Zwangsverteilung illegaler Einwanderer sei das Gegenteil einer restriktiven Asylpolitik, die die ÖVP den Österreichern nur vortäusche, um sie dann in Brüssel zu verraten, führte Kickl in einer Aussendung aus. Am Freitag hatten sich Bundeskanzler Karl Nehammer und Innenminister Gerhard Karner (beide ÖVP) nicht klar ablehnend zum Vorhaben der EU gezeigt. Nehammer hielt vor dem Gipfel zu Migration fest, dass das Asylsystem völlig neu aufgestellt werden müsse und es beispielsweise starke Abkommen für Asylverfahren in Drittstaaten brauche (siehe Tweet).