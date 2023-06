Asylpakt-Blockade: Ist das der Anfang vom Ende?

Was bedeutet das?

Aber was bedeutet die trotzige Behinderung für den von den Innenministerinnen und -ministern vereinbarten Asylpakt? Ist dies gar der Anfang vom Ende der als Durchbruch gefeierten Einigung? Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz war am Freitag nach dem Gipfel um Beruhigung bemüht: Es gehöre dazu, dass nicht alle die gleiche Sichtweise haben. Er gehe davon aus, dass der Mechanismus des Migrations- und Asylpakts – Flüchtlinge gerecht in Europa verteilen oder sich mit hohen Summen davon freikaufen – funktioniere.