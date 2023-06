Bekämpfung illegaler Migration „wird viel kosten“

Österreich ist nicht allein

Doch Widerstand formiert sich nicht nur in Österreich. Ähnlich äußerte sich auch der deutsche Finanzminister Christian Lindner. „Angesichts der ernsten Haushaltssituation in vielen Mitgliedsstaaten ist jetzt der falsche Moment, zusätzlichen Finanzbedarf anzumelden“, so der FDP-Politiker auf Twitter.