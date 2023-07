Im Juni wurde uns so richtig eingeheizt

Sommer wird heiß

Das Juni-Wetter war ein Vorgeschmack auf die kommenden Sommermonate. „Die Modelle deuten darauf hin, dass wir in einer west- bis südwestlichen Strömung verbleiben und somit zumindest hin und wieder Niederschlag in Form von Schauern und Gewittern zu erwarten ist“, teilt Brandstätter mit. „Dabei wird es deutlich zu warm sein.“ Das sei im Rahmen des Klimawandels auch kein Wunder. Am Beispiel Seewalchen: Die Tage mit Temperaturen von über 30 Grad haben sich in den letzten vier Jahrzehnten verdoppelt, nämlich auf durchschnittlich fünf Tage im Juli.