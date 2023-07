Wie das CO2-neutrale Fliegen jetzt greifbar wird

Im Kampf gegen die Erderwärmung ist die Elektrifizierung des Automobilverkehrs in Europa beschlossene Sache: Ab 2035 sollen in der EU alle Neuwagen emissionsfrei sein, was in erster Linie mit Elektroautos, vereinzelt auch Wasserstoff und E-Fuels gelingen soll. Auch andere Bereiche der Logistik wie die Bahn setzen erfolgreich auf Elektrizität als Kraftstoff. In der Fliegerei ist die Sache komplizierter.