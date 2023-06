Recycling-Panzer: Was Kiew aus der Beute macht

Insgesamt haben die ukrainischen Streitkräfte - die genauen Zahlen finden Sie in der Tabelle unten - mehr als 500 russische Panzer erobert. Die meisten wurden notdürftig in Stand gesetzt und wieder ins Gefecht geschickt. Selbst sehr alte Modelle setzt die Ukraine an der Front ein - etwa auf dem russischen T-55 basierende modernisierte M-55S aus Slowenien.