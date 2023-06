Psychiater fordert: Endlich den Kindern helfen!

Die Politik muss mehr Geld in die Hand nehmen

Studien würden zeigen, dass mit einem Suizidpräventionsprogramm an Schulen binnen eines Jahres die Suizidversuche um die Hälfte reduziert werden können. Aber dazu brauche es mehr Geld, und es müsse die Schnittstelle Gesundheitssystem und Schulsystem besser vernetzt werden. Plener bestätigt den Befund des Bildungsexperten Andreas Salcher in der „Krone“ vom vergangenen Samstag, wonach deutlich mehr Schulpsychologen benötigt werden. „Wir brauchen dringend mehr Schulpsychologen und Schulsozialarbeiter. Wir haben viel zu wenige. Diese können ein wichtiges Bindeglied zu Psychotherapie und Psychiatrie sein“, erklärt Plener. Und er warnt davor, dass es in der Kinder- und Jugendpsychiatrie „ein Geld- und Personalproblem gibt“.